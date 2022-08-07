Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также отметил, что с тезисом польского посла трудно не согласиться, он прав.

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"Если бы эти или похожие системы дальнобойной артиллерии у нас были, то, конечно, это помогло бы нашим военным и возможно бы не дало заблокировать Мариуполь", - говорит Петр Андрющенко.

Петр Андрющенко советник мэра Мариуполя Осада Мариуполя все же была бы непростой, это все понимают, но нашим защитникам и местным было бы в разы проще сопротивляться и отражаться

Детальнее о позиции польского посла в отношении РСЗО HIMARS

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий пояснил , что если бы у Украины была РСЗО HIMARS, украинская армия помешала бы российским захватчикам войти в город. Дело в том, что ВСУ стояли в 100 километрах от города на равнинной местности и не имели возможности сдвинуть линию фронта. Так что дальнобойная РСЗО в той битве очень бы помогла.

Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии русские россияне собирают тюремные клетки. Сообщается, что в сентябре кафиры планируют устроить показательный самосуд над украинскими воинами.

Детальнее об осаде Мариуполя и о том, как город выживает сегодня: смотрите видео