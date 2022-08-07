Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що із тезою польського посла важко не погодитись, він правий.

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"Якби ці або схожі системи далекобійної артилерії у нас були, то звісно, це б допомогло нашим військовим і можливо б не дало заблокувати Маріуполь", – каже Петро Андрющенко.

Петро Андрющенко радник мера Маріуполя Облога Маріуполя все ж була б непростою, це всі розуміють, але нашим захисникам та місцевим було б в рази простіше творити спротив та відбиватись

Детальніше про позицію польського посла щодо РСЗВ HIMARS

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький пояснив, що якби Україна мала РСЗВ HIMARS, українська армія завадила б російським загарбникам увійти у місто. Річ у тім, що ЗСУ стояли за 100 кілометрів від міста на рівнинній місцевості і не мали змоги зрушити лінію фронту. Тож далекобійна РСЗВ у тій битві дуже б допомогла.

Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські росіяни збирають тюремні клітки. Повідомляється, що у вересні окупанти планують влаштувати показовий самосуд над українськими воїнами.

Детальніше про облогу Маріуполя та про те, як місто виживає сьогодні: дивіться відео