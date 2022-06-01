HIMARS, Javelin, вертолеты и еще полно вооружения: какая помощь поступит в новом пакете США
1 июня 2022 , 21:23Читати новину українською
Источник:Минобороны США
США одобрили 11 пакет военной помощи в Украине. Он будет включать предоставление HIMARS, Javelin, вертолетов и т.д.
Объем помощи будет достигать 700 миллионов долларов, заявлял Госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Что будет включать помощь
- 4 РСЗО HIMARS и ракеты к ним;
- 4 вертолета МИ-17;
- 5 контрбатарейных радаров; ️
- 2 радара воздушного наблюдения; ️
- 1000 ракет к Джавелинам и 50 установок; ️
- 6000 единиц противотанкового вооружения; ️
- 15 000 боеприпасов к гаубицам; ️
- 15 тактические транспортные средства; ️
- Другое оборудование.
Ранее в администрации США отмечалось, что дальность ракет будет до 80 километров. Однако отмечалось, что Украина гарантировала не использовать это оружие по территории России. Кроме того, США продолжают сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы поставлять Украине необходимое в соответствии с требованиями на поле боя.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил Штаты. Он подчеркнул, что победим Россию вместе.
Что этому предшествовало
- Украина просила у союзников РСЗО HIMARS, чтобы отражать атаки врага. Военно-политическое руководство отмечало, что именно этот вид оружия очень нужен армии.
- Однако президент США Байден подчеркнул, что Украине не будут поставлять ракетные системы , способные нанести удары по России. Затем СМИ писали, что президент несколько изменил свое мнение, и уже не исключает отправки Украине РСЗО, просто с меньшей дальностью.
- Уже 1 июня Байден в колонке для The New York Times написал, что США предоставит Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним. Он понимает, что Украина нуждается в их для эффективной борьбы против российского вторжения.
- После этого в Белом доме анонсировали новый пакет помощи, который впоследствии официально подтвердил Блинкен.
- Байден тоже официально подтвердил помощь для Украины. Он подчеркнул, что это "новые возможности и передовое вооружение". Президент заверил, что США и дальше будут оказывать Украине помощь в борьбе за свободу.
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