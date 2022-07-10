Помогут Украине демилитаризовать страну-террористку: Резников поблагодарил США за HIMARS

Алексей Резников поблагодарил США за ракетные системы HIMARS. Министр обороны Украины объяснил, что это оружие произвело огромное изменение на поле боя.

Министр написал об этом вечером 9 июля. В частности, он прокомментировал заявление США о предоставлении Украине новых систем.

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Резников прокомментировал новые HIMARS

HIMARS уже произвел огромное изменение на поле боя. Больше их, а также боеприпасы США и оборудования увеличат нашу силу и помогут демилитаризовать государство-террориста,

– заявил Резников.

Министр обороны Украины заявил, что высоко ценит усилия Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина в поддержке борьбы Украины за свободу.

Новый пакет помощи от США

8 июля в Пентагоне заявили о предоставлении разрешения на президентское изъятие помощи в сфере безопасности Украины на сумму до 400 миллионов долларов.

Новая помощь предусматривает 12 высокомобильных ракетных систем M142 HIMARS и ракеты к ним, а также тысячи единиц другого оружия.

Подробности о новой помощи от США

8 июля Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на такую нужную нам военную помощь.

Там говорилось об артиллерийских системах HIMARS, а также снарядов калибра 155 миллиметров.

В Министерстве обороны США объяснили, что Украине не будут предоставлять деньги для закупки оборудования. 400 миллионов долларов – это сумма, в которую оценивается изымаемое из военных складов США оружие.

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