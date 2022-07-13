Так, ВСУ наносят успешные удары по позициям врага, тыловым районам, пунктам хранения боеприпасов и управления. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны.
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Что такое HIMARSАмериканская реактивная система залпового огня. Благодаря колесной базе является высокомобильной и быстрее гусеничной М270 MLR. Это мощное, дальнобойное и точное оружие, способное наносить сокрушительные удары по целям.
Для российских спецслужб и диверсионно-разведывательных групп HIMARS это приоритет №1. Они продемонстрировали свою эффективность в течение трех недель,
– сказал Скибицкий.
Он убежден, что пришедшие на наши территории захватчики не должны чувствовать себя как дома. "Надо сделать все, чтобы у них горела земля под ногами. И это делается благодаря нашим доблестным ВСУ", – подчеркнул он.
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Эффективность применения HIMARS: кратко
- В настоящее время США передали Украине 4 системы Himars. Украинские артиллеристы прошли необходимые учения и умело используют технику на поле боя.
- Однако были опасения по поводу обстрелов территории россии этими системами. Так что ВСУ получили снаряды M31A1, максимальная дальность которых – до 84 километров. Вместо этого HIMARS могут использовать и ATACMS, модификации которой поражают цель на расстоянии до 300 километров.
- Украинские защитники успешно ударили по оккупантам на острове Змеиный. В разведке заметили, что, возможно, применялись ракеты HIMARS.
- По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, благодаря HIMARS ВСУ уже ликвидировали сотни оккупантов, уничтожили несколько складов боеприпасов, в частности – в Новой Каховке накрыли командный пункт вместе с ПВО.
- Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что именно HIMARS поразительно изменили ситуацию на поле боя. Он заявил, что высоко ценит усилия Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина по поддержке борьбы Украины за свободу.
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