Так, ВСУ наносят успешные удары по позициям врага, тыловым районам, пунктам хранения боеприпасов и управления. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны.

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Что такое HIMARS Американская реактивная система залпового огня. Благодаря колесной базе является высокомобильной и быстрее гусеничной М270 MLR. Это мощное, дальнобойное и точное оружие, способное наносить сокрушительные удары по целям.

Для российских спецслужб и диверсионно-разведывательных групп HIMARS это приоритет №1. Они продемонстрировали свою эффективность в течение трех недель,

– сказал Скибицкий.

Он убежден, что пришедшие на наши территории захватчики не должны чувствовать себя как дома. "Надо сделать все, чтобы у них горела земля под ногами. И это делается благодаря нашим доблестным ВСУ", – подчеркнул он.

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