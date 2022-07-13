Так, ЗСУ завдають успішних ударів по позиціях ворога, тилових районах, пунктах збереження боєприпасів та управління. Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони.
Цікаво знати Потужно нищить російські склади з боєприпасами: все про систему HIMARS, яка бʼє надточно в ціль
Що таке HIMARSАмериканська реактивна система залпового вогню. Завдяки колісній базі є високомобільною та швидшою за гусеничну М270 MLR. Це потужна, далекобійна і точна зброя, яка здатна завдавати нищівних ударів по цілях.
Для російських спецслужб та диверсійно-розвідувальних груп HIMARS – це пріоритет №1. Вони продемонстрували свою ефективність впродовж трьох тижнів,
– сказав Скібіцький.
Він переконаний, що загарбники, які прийшли на наші території, не мають почуватися як вдома. "Треба зробити усе аби у них горіла земля під ногами. І це робиться завдяки нашим доблесним ЗСУ", – наголосив він.
Зверніть увагу HIMARS стали остаточним цвяхом у домовину популярного міфу росіян
Ефективність застосування HIMARS: коротко
- Наразі США передали Україні 4 системи Himars. Українські артилеристи пройшли необхідні навчання та вміло використовують техніку на полі бою.
- Однак були побоювання щодо обстрілів території росії цими системами. Тож ЗСУ отримали снаряди M31A1, максимальна дальність яких – до 84 кілометрів. Натомість HIMARS можуть використовувати й ATACMS, модифікації якої вражають ціль на відстані до 300 кілометрів.
- Українські захисники успішно вдарили по окупантах на острові Зміїний. У розвідці зауважили, що, ймовірно, застосовувалися ракети HIMARS.
- За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, завдяки HIMARS ЗСУ вже ліквідували сотні окупантів, знищили кілька складів боєприпасів, зокрема – у Новій Каховці накрили командний пункт разом із ППО.
- Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що саме HIMARS разюче змінили ситуацію на полі бою. Він заявив, що високо цінує зусилля Джо Байдена та міністра оборони США Ллойда Остіна у підтримці боротьби України за волю.
До теми – HIMARS в дії! Результати роботи по командних пунктах в Ізюмі: дивіться відео