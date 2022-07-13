Так, ЗСУ завдають успішних ударів по позиціях ворога, тилових районах, пунктах збереження боєприпасів та управління. Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони.

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Що таке HIMARS Американська реактивна система залпового вогню. Завдяки колісній базі є високомобільною та швидшою за гусеничну М270 MLR. Це потужна, далекобійна і точна зброя, яка здатна завдавати нищівних ударів по цілях.

Для російських спецслужб та диверсійно-розвідувальних груп HIMARS – це пріоритет №1. Вони продемонстрували свою ефективність впродовж трьох тижнів,

– сказав Скібіцький.

Він переконаний, що загарбники, які прийшли на наші території, не мають почуватися як вдома. "Треба зробити усе аби у них горіла земля під ногами. І це робиться завдяки нашим доблесним ЗСУ", – наголосив він.

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