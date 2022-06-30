У россиян запылал глубокий тыл: HIMARS кардинально меняют ход войны

Заметили, как в последние 3 – 4 дня россияне теряют по 15 – 20 танков в сутки. То есть, где-то 2 – 3 полностью потерянных танковых батальона за неделю. И это только танки. Сюда еще 2 – 3 мотострелковых батальона и еще техника.

Что по тылу

Параллельно в последние дни у россиян начали взрываться склады на расстоянии в необычные для них 50 – 60 км от линии фронта. А могут и на 80 км. Вдруг у россиян запылал глубокий тыл.

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Это нужно как-то пополнять новыми силами. Делать новые склады. В конце концов, растет минимально безопасное расстояние, на котором можно строить новые склады.

Следовательно, будет уменьшаться скорость привоза снарядов и топлива в передовую. На таком расстоянии будет все труднее безопасно стрелять из артиллерии по украинским позициям.

Понятно, что американцы передают в режиме онлайн данные по расположению российских целей. Итак, даже несколько HIMARS заставят россиян перегруппироваться и менять тактику. Но как ее ни меняй, но новых РСЗО от американцев будет все больше. Постепенно они начнут работать даже по "второстепенным" целям. После складов и узлов коммуникаций перейдут в штабы.

Когда перестанут доставать цели на расстоянии в 80 километров, могут довезти новые ракеты с расстоянием уже в 100+ километров. И так дальше…

Россия мстит гражданским

Поэтому достаточно логично, что россияне "ответно" начали активнее обстреливать ракетами. Так же будет работа по инфраструктуре или чему-либо возле объектов инфраструктуры – там уже, когда попадет.

Гражданских у россиян вообще никто не считает, поэтому просто не ходите у чего-то, что могло бы в принципе стать мишенью для очередного отстрела российских ракет. А пока будет работать ВСУ. По всем отдаленным объектам будет работать современный американский РСЗО. Цель будет проста – оставить россиян без техники и топлива, усложнить логистику.

Та же американо-французско-немецко-чешско-польская артиллерия будет выбивать по одному то, к чему может достать (10 – 30 километров) и оставшееся на передовой либо без топлива, либо без снарядов.

Все, что ближе к линии фронта, будет и дальше выбиваться всякими "бедрами" и народными дронами. И тут интересно, а как себе представляют эту войну дальше русские? Можно, конечно, раз в неделю бить по "центрам принятия решений" и ничего не оставить от центра Киева.

Собственно просто смиритесь с тем, что очередная российская ракета может сдуру попасть в Лавру или дом Городецкого. Сожжено может быть все. Но войну это никак не остановит.

Вектор войны определен

Собственно, как россияне собираются строить хоть какую-то линию защиты и ставить хоть какую-то границу? Пока расчет на то, что Украина начнет договариваться и HIMARS не хватит.

"А че, … если нет?", – пел когда-то один россиянин... Мы приближаемся постепенно к психологически важной оценке в 40 тысяч безвозвратных потерь россиян. Но это пехота, которая еще держится, пока был безопасный тыл. А если его нет, то что?

У нас тоже будут большие потери среди военных. Еще будет много убитых гражданских. Но HIMARS и Ко уничтожат в разы больше. И это еще наши даже до границы не вышли. Я уже молчу о Крыме. По нему тоже будем стрелять.