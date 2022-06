Выходит так, будто мы все уже молчаливо приняли и согласились, что военные объекты (и "военные люди" тоже, выходит?) – это "нормальные" жертвы, потому что "на то война", – так, будто та "война", это не разбойное на нас нападение соседнего государства, против которого мы вынуждены защищаться, а какой-то рыцарский турнир двух контрактных армий где-то в чистом поле по договоренности! Мол, ну, то военные, ясное дело, им положено, "а нас же за что?".

Осторожно, ИПСО

Я тут сейчас не о моральном оценивании такого дискурса, а о чисто безопасном: от него мне упорно веет не только глупостью, но и ИПСО. Потому что это очень российская точка зрения, ведь Россией нам и навязана.

Это Путин 24-го пообещал бомбить "только военные объекты" – то же, кто не в курсе, обещал Гитлер в речи в Рейхстаге 1 сентября 1939 года, то есть и здесь скопипастили. После этого каждая апелляция к международному сообществу с месседжем в духе "вот видите, он не сдержал слова, погибают гражданские!".

Это фактически признание за Путиным "права на нападение" и игра в российские ворота: "перевод стрелок" – с признания преступным самого нападения (тогда Россия должна немедленно убираться на основе безусловной капитуляции, с репарациями и контрибуциями) – на "преступления над гражданскими" (каждое из которых может становиться предметом долголетних дискуссий, в частности, в международных судах, но факт нападения тогда уже не оспаривается как сам по себе преступный).

Слова тоже убивают

Уже видела ролик о Кременчуге с англоязычными титрами, в котором центральным месседжем сделано то "очень жалобное" – No danger to russian army, it was just a shopping mall. Так вот, это – плохой месседж, ребята. Очень плохой.

Будем внимательны(с). Похоже, наткнувшись на сопротивление "единым кулаком", враг пытается расколоть нас – на "армию" и "мирняк".

Следим за тем, что и как мы говорим (и за кем повторяем). Слова тоже убивают, хотя не сразу и неявно.