В США довольны высокой точностью применения HIMARS в Украине, – Резников

После того как ВСУ получили системы HIMARS, они начали успешно уничтожать российские склады боеприпасов даже в глубоком тылу. Партнеры из США приятно удивлены тем, как метко работают украинские артиллеристы.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Он вместе с вице-премьер-министром и министром обороны Польши Мариушем Блащаком провел общий брифинг.

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В США удовлетворении работой ВСУ

Резников рассказал, что американские партнеры удовлетворены качеством использования украинскими артиллеристами систем HIMARS – они тратят каждую ракету именно с целью высокоточного поражения самых болезненных мест российских войск. В частности, об этом он недавно говорил с министром обороны США Ллойдом Остином.

Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией калибра 155 миллиметров, к которому в том числе относят современные польские САУ "Краб", наносят сегодня поражение россии и вообще меняют картинку боя,

– добавил Резников.

По его мнению, так будет и дальше. Ведь Силы обороны Украины используют современный подход стран НАТО по поводу сверхточных ударов, то есть украинские защитники работают "как хирург скальпелем".

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Украина нуждается в более высокоточном оружии

Резников отметил, что высокоточного вооружения, которое получает Украина, не так уж много. Поскольку предоставление помощи ВСУ означает уменьшение уровня обороноспособности делающей это страны.

"Это серьезный шаг на то, чтобы укрепить обороноспособность Украины, понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны", - добавил министр.

По его словам, следует понимать, что нет магазина или супермаркета, где можно купить HIMARS, САУ "Краб" или САУ Panzerhaubitze 2000.

"Поэтому это каждый раз просчет готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами", - пояснил Резников.

Глава МОУ отметил, что при обычных условиях подготовка артиллеристов длится не менее 3 месяцев. Однако обучение наших военнослужащих при содействии польских и британских инструкторов длится всего 2 недели.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что все виды оружия, в том числе дальнобойного, которое получает Украина, после тщательного учета направляют на фронт.

"Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ним – приоритет", – подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк подытожил, что все "слухи", в которых говорится об обратном, являются лишь банальными пропагандистскими вбросами россии с целью сорвать поставки.

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