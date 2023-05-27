Военнослужащий Артем на позывной "Схидный" рассказал 24 Каналу об особенностях работы с комплексами HIMARS. Он занимается поиском координат целей, которые необходимо уничтожить.

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Большой процесс в несколько этапов

Военнослужащий Артем отметил, что над ударами из HIMARS работают десятки человек. Каждый на своем уровне выполняет свою работу, чтобы ракеты прилетали на военные цели оккупантов.

"Схидный" занимается получением координат с временно оккупированных территорий, передачей этой информации для людей, которые ее еще более тщательно проверят, а затем нанесут удар.

Я занимаюсь поиском локаций, которые нужно уничтожить. Люди з оккупированных территорий доверяют мне, особенно из моего города Кадиевка, передают мне ту или иную информацию. Дальше мы ее проверяем. Это все большой процесс. На одну локацию может уйти 2 – 3 недели разных проверок и наблюдений,

– сказал он.

По его словам, огромная заслуга в "хлопке" по целям захватчиков жителей временно оккупированных территорий. Они ждут ВСУ и делают все возможное, чтобы помочь операторам HIMARS. Люди наблюдают за врагом и рассказывают все, что знают.

Оператор HIMARS об особенностях работы: смотрите видео

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