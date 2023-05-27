Військовослужбовець Артем на позивний "Східний" розповів 24 Каналу про особливості роботи із комплексами HIMARS. Він займається пошуком координат цілей, які потрібно знищити.

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Великий процес у декілька етапів

Військовослужбовець Артем зазначив, що над ударами з HIMARS працюють десятки людей. Кожен на своєму рівні виконує свою роботу, щоб ракети прилітала на військові цілі окупантів.

"Східний" займається отриманням координат з тимчасово окупованих територій, передачею цієї інформації для людей, які її ще пильніше перевірять, а згодом завдадуть удару.

Я займаюсь пошуком локацій, які потрібно знищити. Люди з окупованих територій довіряють мені, особливо з мого міста Кадіївка, передають мені ту чи іншу інформацію. Далі ми її перевіряємо. Це все великий процес. На одну локацію може піти 2 – 3 тижні різних перевірок та спостережень,

– сказав він.

За його словами, величезна заслуга у "бавовні" по цілях загарбників мешканців тимчасово окупованих територій. Вони чекають ЗСУ та роблять все можливе, аби допомогти операторам HIMARS. Люди спостерігають за ворогом та розповідають усе, що знають.

Оператор HIMARS про особливості роботи: дивіться відео

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