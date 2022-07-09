россия не уничтожила ни одного HIMARS, все комплексы участвуют в боях, – Пентагон

Пропагандисты кремля начали распространять информацию, что их военные якобы уничтожили один комплекс HIMARS. Однако в Пентагоне опровергли этот очередной российский фейк.

Об этом говорил на своем брифинге 8 июля старший офицер Пентагона. Он акцентировал, что США видят использование каждой из установок, которые предоставили Украине. Сокращения их количества не фиксировали.

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По словам представителя Пентагона, они тоже слышали информацию о якобы уничтожении HIMARS в Украине. Однако это проверили и заявление оказалось очередным вымыслом оккупантов.

Украинцы до сих пор используют их в боях. Я знаю, что были некоторые российские сообщения о том, что они уничтожили украинскую систему HIMARS. Это не является правдой. Украинцы имеют эти системы и ими пользуются,

– сказал офицер США.

Он добавил, что с новым пакетом поддержки, о котором сообщили 8 июля, идут дополнительные системы. Поэтому в общей сложности HIMARS в Украине будет уже 12 единиц.

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