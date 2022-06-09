В СНБО развенчали новые фейки России

Свежую подборку российских фейков об Украине обнародовал и развенчал Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Это данные по состоянию на утро 9 июня.

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"Химатака" на Сумщине – манипуляция

Россия распространяет фейки, что Украина готовит провокации с применением химического оружия.

В частности, в минобороны России заявили, что "СБУ готовит провокацию с применением опасных химических веществ в приграничных с Россией районах Сумской области. Так, после постановочного огневого воздействия, якобы оказанного российскими СС, в районе провокации сотрудники спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества".

"Европа против Украины" – манипуляция

Еще одна манипуляция состоит в том, что Европа якобы против Украины, несмотря на то, что Европарламент "за" Украину.

Российские СМИ упорно тиражируют нарратив "Европа против Украины, поскольку почти все крупные страны-члены Евросоюза не поддерживают вступление Украины в ЕС". Такое утверждение Россия выразила на фоне того, что Европарламент проголосовал за рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата.

"Вербовка наемников-экстремистов" – дезинформация

Очередная дезинформация связана с вопросом "вербовки иностранных наемников в Украину".

Представитель министерства иностранных дел России Захарова прокомментировала, что таким образом "Запад пытается решить двуединую задачу: помочь режиму Зеленского и избавиться от собственных экстремистов".

В эфире росрадио прозвучали гимн Украины и "Красная калина"

Хакеры, вероятно, из объединения Anonymous, решили показать россиянам, слушающим лишь "полное дно" качественную музыку. Представители радио "Коммерсантъ FM" пожаловались российским медиа на слом. Утверждали, что из-за этого вместо речи звучали украинские песни , например "Красная калина" и гимн.

После качественной украинской музыки по кругу включали антивоенные песни, например "Нам не нужна война".

Обратите внимание: 9 мая хакеры сделали подарок российскому ТВ – сломали сетку речи . Вместо расписания программ оставили напоминание о том, что Россия развязала войну против Украины, а на экранах россиян появилась надпись "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. Телевидение и власть лгут – ни войне".

Как хакеры "поздравили" россиян с 9 мая: смотрите видео