После них включали антивоенные песни, например, "Нам не нужна война". Композиции звучали по кругу, сообщает 24 канал.

Кстати, Anonymous заявили об успешной атаке на правительственные сайты Беларуси

Работа хакеров

Показать качественную музыку россиянам помогли хакеры. Представители радио пожаловались российским СМИ на поломку. Сказали, что из-за этого вместо речи звучали украинские песни.

Хакеры по объединению Anonymous намекнули, что это их работа. На своей странице в твиттере они распространили сообщение расследователя Христа Грозева о песнях в эфире радио. Прикрепили хэштег "Героям Слава" и ссылку на одну из песен.

К слову, 3 июня на странице Anonymous появилось обращение, в котором хакеры заверили, что не забыли украинцев. Они подчеркнули, что все еще ведут самую большую операцию по коллективному взлому, которую когда-либо проводили.

Обратите внимание! Группа Anonymous еще в первые часы полномасштабного вторжения России стала на сторону Украины. Хакеры объявили войну стране-агрессору и с тех пор наносят атаки оккупантам.

Взломы российского телевидения

В начале марта Anonymous взломали эфир российских пропагандистских каналов. Вместо привычных ток-шоу миллионам зрителей на территории России показали реальные кадры того, как захватчики сбрасывают бомбы и ракеты на мирный Харьков.

9 мая хакеры сломали сетку вещания российского ТВ. Вместо расписания программ оставили напоминание о том что Россия развязала войну против Украины. На экранах россиян появилась надпись "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. Телевидение и власть лгут – нет войне".

Другие атаки Anonymous

18 мая хакеры сообщили о взломе российского "Сбербанка".

Ранее Anonymous обнародовали данные 120 тысяч российских военных, воюющих против Украины.

Также хакеры заявили об успешной атаке на белорусские правительственные сайты. Таким образом, режим Лукашенко наказали за соучастие в войне.

Кстати – смотрите видео, как хакеры "поздравили" россиян с 9 мая: