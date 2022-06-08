Після них вмикали антивоєнні пісні, наприклад, "Нам не нужна война". Композиції лунали по колу, інформує 24 канал.

До речі Anonymous заявили про успішну атаку на урядові сайти Білорусі

Робота хакерів

Показати якісну музику росіянам допомогли хакери. Представники радіо поскаржились російським ЗМІ на злам. Сказали, що через це замість мовлення звучали українські пісні.

Хакери з об'єднання Anonymous натякнули, що це їх робота. На своїй сторінці у твітері вони поширили допис розслідувача Христо Грозєва про пісні в ефірі радіо. Прикріпили хештег "Героям Слава" та посилання на одну з пісень.

До слова, 3 червня на сторінці Anonymous з'явилось звернення, у якому хакери запевнили, що не забули про українців. Вони наголосили, що все ще ведуть найбільшу операцію з колективного злому, яку коли-небудь проводили.

Зверніть увагу! Група Anonymous ще у перші години повномасштабного вторгнення Росії стала на сторону України. Хакери оголосили війну країні-агресору та відтоді завдають атаки окупантам.

Зломи російського телебачення

На початку березня Anonymous зламали ефір російських пропагандистських каналів. Замість звичних ток-шоу мільйонам глядачів на території Росії показали реальні кадри того, як загарбники з повітря скидають бомби та ракети на мирний Харків.

9 травня хакери зламали сітку мовлення російського ТБ. Замість розкладу програм залишили нагадування про те, що Росія розв'язала війну проти України. На екранах росіян з'явився напис "на ваших руках кров тисяч українців і сотень їх убитих дітей. Телебачення та влада брешуть – ні війні".

Інші атаки Anonymous

18 травня хакери повідомили про злам російського "Сбербанку".

Раніше Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України.

Також хакери заявили про успішну атаку на білоруські урядові сайти. Таким чином режим Лукашенка покарали за співучасть у війні.

До речі – дивіться відео, як хакери "привітали" росіян з 9 травня: