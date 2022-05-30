Низка сайтів відомств режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка тепер просто не працюють. Зокрема мова йде про сайт адміністрації Лукашенка, МЗС, Мін'юсту, Міністерства освіти та інших відомств.

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Хакери "поклали" урядові сайти Білорусі

Крім вище зазначених сайтів відомств не працюють сайти уряду Білорусі, Міністерства економіки, Міністерства архітектури та будівництва, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства праці, Міністерства енергетики, Міністерства культури, Міністерства інформації та інших міністерств.

Хакери Anonymous пояснюють атаку тим, що це покарання для білоруського режиму за участь у війни проти України.

Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн,

– йдеться у повідомленні.

Anonymous оголосили Росії кібервійну

З початком повномасштабного вторгнення Росії до України хакери Anonymous оголосили кібервійну країні-агресорці та вже неодноразово атакували сайти російських відомств та установ й зливали дані в мережу. Наприклад: