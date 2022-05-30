Низка сайтів відомств режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка тепер просто не працюють. Зокрема мова йде про сайт адміністрації Лукашенка, МЗС, Мін'юсту, Міністерства освіти та інших відомств.
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Хакери "поклали" урядові сайти Білорусі
Крім вище зазначених сайтів відомств не працюють сайти уряду Білорусі, Міністерства економіки, Міністерства архітектури та будівництва, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства праці, Міністерства енергетики, Міністерства культури, Міністерства інформації та інших міністерств.
Хакери Anonymous пояснюють атаку тим, що це покарання для білоруського режиму за участь у війни проти України.
Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн,
– йдеться у повідомленні.
Anonymous оголосили Росії кібервійну
З початком повномасштабного вторгнення Росії до України хакери Anonymous оголосили кібервійну країні-агресорці та вже неодноразово атакували сайти російських відомств та установ й зливали дані в мережу. Наприклад:
- Хакери зламали Петербурзький соціальний комерційний банк, який активно використовують російські олігархи. Після цього вони пообіцяли найближчим часом опублікувати у відкритому доступі близько 800 гігабайтів даних з фінустанови.
- Крім цього, хакери оприлюднили базу електронних листів російського уряду. Зокрема, там є 230 тисяч повідомлень від російського мінкульту.
- Також Anonymous, зламали російський відеохостинг RuTube.
- Хакери отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля. Їм вдалося зламати систему безпеки та поспостерігати за тим, що діється у самому серці ворога. Вони також наголосили, що навіть товсті стіни не допоможуть агресору сховатись.
- Також хакери Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України та інше. Інформація про них швидко розлетілася мережами.
- Крім того, хакери навіть зламали базу даних благодійного крила РПЦ і злили в мережу 15 гігабайтів даних.
- Також Anonymous атакували сайт російського "Сбербанку".