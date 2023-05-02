Есть ли химическая опасность в Павлограде: руководитель ОВА сделал заявление

В Павлограде на Днепропетровщине по состоянию на 2 мая не обнаружено химической опасности. Об этом свидетельствуют результаты проверок.

Об этом рассказал руководитель областной военной администрации Сергей Лысак в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, показатели измерительных станций, работающих в городе круглосуточно, соответствуют нормам.

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Кроме того, периодически осуществляют дополнительные исследования, и по состоянию на данный момент, по их результатам, угроза отсутствует.

Уверяю вас, органы государственной власти, местного самоуправления знают, что делать в случае химической опасности и химической угрозы,

– сообщил Сергей Лысак.

Почему заговорили о химической угрозе

OSINT-аналитики GeoConfirmed установили, что ракетный удар по Павлограду мог коснуться склада с токсичным ракетным топливом. Аналитики установили место, куда попали вражеские ракеты: попадания были по территории Павлоградского химического завода, а не по ЗРК С-300, как впоследствии сообщили российские пропагандисты.

Угроза в том, что, по заявлениям аналитиков, на территории предприятия хранится более 1800 тонн ракетного топлива, срок годности которого истек еще 20 лет назад.

В 2020 году гендиректор химзавода Леонид Шиман выражал обеспокоенность в статье для BBC, что остатки баллистических ракет могут повлечь за собой техногенно-экологическую катастрофу в 4 областях.

Кратко об атаке россиян по Павлограду

1 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду. В результате атаки погибли два человека, еще 40 человек получили ранения.

Среди пострадавших 5 детей, самой младшей девочке – 8 лет.

Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что когда говорится об экологическом вреде, который россияне наносят Украине, то страна-агрессор должна осознать, что за все придется платить.