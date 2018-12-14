Химическая атака: боевики на Донбассе делают фейковые заявления относительно действий ВСУ

Боевики в Донбассе продолжают активно обстреливать наших военных и успевают делать ложные заявления. В воображении террористов 14 декабря Вооруженные силы Украины должны были пойти в наступление на двух направлениях – Мариупольском и Горловском.

Для этого террористы даже нарисовали карту, где расписали, какими силами и средствами Украинская армия планирует осуществлять наступление.

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Оккупационные власти уже больше недели рассказывают: Вооруженные силы Украины якобы планируют наступать на Мариупольском направлении, чтобы выйти к государственной границе, а также вернуть оккупированную Горловку.

По словам террористов, наступление должно было состояться 14 декабря. Боевики даже придумали, что начаться он должен с химической атаки.



Кадр из видео боевиков

Украинские бойцы относятся к фантазиям боевиков с улыбкой, хотя все признают: в случае команды – готовы.

Военнослужащий Эдуард прошел не одну горячую точку этой войны, в частности выходил из Иловайского котла.

Это останется со мной на всю жизнь. Немало кадров остались в памяти как в замедленной съемке: посекундно,

– рассказал он.

Сегодня, 14 декабря, парень празднует свой день рождения. К сожалению, не в кругу семьи, а на передовой. Однако Эдуард об этом не жалеет.

К обстрелам украинские солдаты уже привыкли. Многие воюет с самого начала. Хотя боевики активно укрепляются и стягивают технику, но пока никаких слишком активных действий на этом участке фронта не наблюдается.

Идет уже привычная окопная война: боевики стреляют – украинские солдаты отвечают.

Напомним, в четверг, 13 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных.