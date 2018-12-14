Наступ та хімічна атака: бойовики на Донбасі роблять фейкові заяви щодо дій ЗСУ

Бойовики на Донбасі продовжують активно обстрілювати наших військових й встигають робити неправдиві заяви. В уяві терористів 14 грудня Збройні сили України мали піти в наступ на двох напрямках – Маріупольському та Горлівському.

Для цього терористи навіть намалювали карту, де розписали, якими силами та засобами українська армія планує здійснювати наступ.

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Окупаційна влада вже понад тиждень розповідає: Збройні сили України нібито планують наступати на Маріупольському напрямку, щоб вийти до державного кордону, а також відбити окуповану Горлівку.

За словами терористів, наступ мав відбутися 14 грудня. Бойовики навіть придумали, що розпочатись він має з хімічної атаки.



Кадр із відео бойовиків

Українські бійці ставляться до фантазій бойовиків із посмішкою, хоча всі визнають: в разі команди – готові.

Військовослужбовець Едуард пройшов не одну гарячу точку цієї війни, зокрема виходив з Іловайського котла.

Це залишиться зі мною на все життя. Чимало кадрів залишилися у пам'яті як у вповільненій зйомці: посекундно,

– розповів він.

Сьогодні, 14 грудня, хлопець святкує свій день народження. На жаль, не в родинному колі, а на передовій. Проте Едуард про це не шкодує.

До обстрілів українські солдати вже звикли. Багато хто воює із самого початку. Хоча бойовики активно укріплюються та стягують техніку, та поки що жодних надто активних дій на цій ділянці фронту не спостерігається.

Йде вже звична окопна війна: бойовики стріляють – українські солдати відповідають.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військових.