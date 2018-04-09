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Химическая атака в Сирии: появились уточненные данные о жертвах

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Химическая атака в сирийском городе Дума
Химическая атака в сирийском городе Дума / Соцсети

Число жертв вероятной химической атаки, произошедшей накануне в сирийском городе Дума, составляет по меньшей мере 60 человек. Кроме того, еще пострадали более 1 тысячи человек.

Соответствующую информацию обнародовала Сирийская группа медицинского спасения, передает Reuters.

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"В результате вероятной химической атаки на выходных погибли по меньшей мере 60 человек и пострадали более 1 тысячи человек в сирийской Восточной Гуте", – отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным Союза медицинских организаций, число погибших, вероятно, будет увеличиваться.

"Цифры растут. В то же время представители гуманитарных организаций пытаются получить доступ к укрытиям, которые находятся под землей и где сотни семей искали спасения", – отмечают медики.

Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума произошла возможная химическая атака. Ранее сообщалось о 70 жертвах. Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter фото и видео с погибшими.

К слову, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко утверждает, что правительственные силы в САР не использовались химическое оружие в городе Дума.

Теги: Жертвы Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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