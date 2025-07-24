"Сейчас буду газом травить": опубликован перехват врага о химическом оружии и казни

Российские войска регулярно нарушают законы и обычаи войны. Разведка поделилась еще одним перехватом, где враг обсуждает применение химического оружия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Как россияне применяют газ против ВСУ?

Так, украинские разведчики получили радиоперехват, в котором один из российских командиров обсуждает подготовку к применению химического оружия против позиций ВСУ. Такие действия запрещены международными конвенциями.

"Сейчас я буду газом травить под***в в подвале", – слышно в перехвате.

После этого враг приказывает подчиненным добить пораженных газом украинских защитников.

Если у меня не получится – добить, после газа, пока они бл**ь там кашляют на**й, сопли, слюны, не видят н**уя, их надо будет быстренько добить после этого,

– приказывает командир.

Разговор оккупанта о химическом оружии: смотрите перехват

В ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

К слову, ранее информацию о том, что Россия массово применяет химическое оружие в Украине подтверждала и разведка Нидерландов. Там призвали к более жестким санкциям против Москвы.