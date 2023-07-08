7 июля 2023 последний боеприпас был уничтожен на пилотном заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки. Таким образом США стать последней страной, лишившейся химического оружия.

Интересно Португалия также подписала декларацию о членстве Украины в НАТО: кто еще этого не сделал

Байден подтвердил уничтожение боеприпасов

Глава ОЗХЗ Фернандо Ариас отметил, что уничтожение заявленных запасов химического оружия является важным шагом в ликвидации всего подобного оружия в мире. Поэтому он поздравил страны, которые присоединились к этому процессу, и США, уничтожившие последними заявленный запас.

Прекращение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой Организации. Это критически важный шаг к достижению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия,

– подчеркнул Ариас.

Президент США Джо Байден подтвердил уничтожение американского арсенала химического оружия и акцент на том, что это большой шаг к тому, чтобы лишить мир ужасов этого вида вооружения.