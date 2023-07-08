7 липня 2023 року останній боєприпас був знищений на пілотному заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у Кентуккі. Таким чином США стати останньою країною, яка позбулася хімічної зброї.

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Байден підтвердив знищення боєприпасів

Очільник ОЗХЗ Фернандо Аріас відзначив, що знищення заявлених запасів хімічної зброї є важливим кроком у ліквідації всієї подібної зброї у світі. Тому він привітав країни, які долучилися до цього процесу, та США, які останніми знищили заявлений запас.

Припинення знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї є важливою віхою для Організації. Це критично важливий крок до досягнення її місії щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї,

– наголосив Аріас.

Президент США Джо Байден підтвердив знищення американського арсеналу хімічної зброї та наголоси, що це великий крок до того, аби позбавити світ жахів цього виду озброєння.