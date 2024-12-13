Об этом заявил руководитель отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что известно об отравлении химическими веществами

Как рассказал Артем Власюк, из-за использования россиянами химических веществ более 2 тысяч бойцов получили отравления, еще 3 погибли, однако их имена и подразделения, в которых служили защитники, начальник отдела решил не раскрывать из соображений безопасности.

В трех случаях мы имеем заключение врачей о констатации смерти в результате острого отравления неизвестным химическим веществом,

– заявил он.

В свою очередь украинские войска, по его словам, не применяют химических веществ, поскольку оружие такого типа является запрещенным для использования в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, которую также подписало наше государство, и обязано соблюдать международное право и требования конвенции.

Как рассказывал ранее представитель Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий, на фронте уже было зафиксировано применение противником ручных газовых гранат типа К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования как средства ведения войны. Чаще всего оккупанты применяют хлорацетофенон.