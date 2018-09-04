Химвыброс в Армянске: пограничникам на границе с Крымом выдали спецзащиту

Работа Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины скорректирована в связи с химическими выбросами с завода "Крымский титан", расположенного в Армянске на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на помощника главы пограничного ведомства Олега Слободяна.

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"В связи с этим событием мы скорректировали службу пограничных нарядов. В частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие. Мы также увеличили количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу", – рассказал представитель ГНСУ.

В то же время Слободян подчеркнул, что не говорится об изменениях позиций подразделениями Госпогранслужбы. Эти меры означают лишь корректировку работы, и они распространяются на весь Херсонский пограничный отряд.

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