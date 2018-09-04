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Химвыброс в Крыму: в Армянске возросло количество обращений в больницы

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В Армянске возросло количество обращений в больницы
В Армянске возросло количество обращений в больницы / фото из открытых источников

Российские власти в оккупированном Крыму отчитываются о "незначительном" увеличении обращений жителей Армянска в больницы.

Об этом со ссылкой на российского министра здравоохранения оккупированного полуострова Александра Голенко, информируют "Крым.Реалии".

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В основном обращения касались кожных проявлений и проявлений на слизистых оболочках. Были поставлены диагнозы "аллергический конъюнктивит", "фарингиты" и прочее. Сегодня было зарегистрировано семь обращений. Тяжелых ситуаций, требующих стационарного лечения, не зарегистрировано,
– рассказал Голенко.

По его словам, сейчас все симптомы изучают и пытаются выяснить причины их возникновения.

"Все анализы направлены в московские лаборатории. Ситуация контролируется, прибыли наши коллеги из Москвы. Сейчас надо определить источник и пути его локализации", – отметил представитель оккупационной власти.

Добавим, что 4 сентября из-за токсичных выбросов в Армянске российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титан", который, скорее всего, является причиной загрязнения закрыли на две недели.

Напомним, в конце августа в городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграниц с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти замалчивали о чрезвычайной ситуации.
Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.
3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Химвыброс в Армянске Новости Крыма Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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