Химвыбросы в Армянске: на границе с Крымом отравились украинские пограничники

На административной границе с оккупированным Россией Крымом зафиксированы первые случаи отравлений украинских пограничников, которые работают в непосредственной близости от завода "Крымский титан" в Армянске, где произошел выброс опасных веществ. У пограничников были жалобы на самочувствие.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

24 канал сообщал, что украинским пограничникам на границе с Крымом выдали средства специальной защиты в связи с выбросами завода "Крымский титан" в Армянске.

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Это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять. Таких людей заменяют на службе, дают им возможность отдохнуть и тщательно обследуют,

– рассказал Слободян об украинских пограничниках.

В то же время он заверил, что для граждан Украины, которые проживают на админгранице с Крымом, выбросы завода до сих пор не представляют угрозы.

"Принципиально ситуация не изменилась. Ветер продолжает дуть в глубину оккупированного полуострова, поэтому для граждан Украины, которые проживают на админгранице в Херсонской области, пока нет серьезных угроз, хотя они также чувствуют ухудшение самочувствия и видят влияние на окружающую среду", – рассказал представитель ГНСУ.

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