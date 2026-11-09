Пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области возможно похитили 1,89 миллиарда при защите энергетики

Подрядчики в Киевской области, возможно, присвоили 1,89 миллиарда гривен, выделенных на защиту энергообъектов. Вместо укреплений фигуранты приобрели элитные автомобили и пентхаус с террариумом для живого крокодила.

Как сообщил в Telegram Сергей Стерненко, подозрение в рамках уголовного дела уже предъявлено директору подрядной компании Любомире Кожушко. Обстоятельства использования бюджетных средств в настоящее время проверяют следователи Нацполиции в Киевской области.

Золото, бассейн и крокодил: что обнаружили во время обысков?

Правоохранители провели 22 обыска на территории Киева, а также в Киевской и Днепропетровской областях. По месту жительства фигурантов обнаружили автомобиль Rolls-Royce и роскошный многоуровневый пентхаус на Оболонской набережной в столице.

Жилье было украшено позолотой, мраморными колоннами, имело крытый бассейн и даже террариум с живым крокодилом.



Крокодил в поместье / Фото со страницы Стерненко

Кроме того, силовики изъяли 47,8 тысячи долларов наличными, финансовую документацию, черновые записи, 7 мобильных телефонов, охотничье ружье Benelli Raffaello и документы на автомобили Land Rover Range Rover и Chevrolet Corvette. Следствие планирует ходатайствовать о содержании Кожушко под стражей.

Во что могли вкладывать незаконно присвоенные средства: смотрите фото

Миллиарды на защитные сооружения и фиктивные фирмы

В апреле и мае департамент регионального развития Киевской ОГА, возглавляемый Олегом Кравченко, заключил 25 строительных договоров на 1,89 миллиарда гривен для возведения защитных сооружений вокруг энергообъектов.

В частности, 15 контрактов получила фирма "Консалтинг-буд" бывшей сотрудницы Аппарата Верховной Рады Любомиры Кожушко, а еще 10 соглашений заключили с компанией "Ю.Би.Си" Игоря Нестерука. Подрядчики освоили средства из областного бюджета, не имея для этого надлежащей строительной техники и персонала.

Отдельно правоохранительные органы расследуют возможное хищение средств при строительстве противорадиационного укрытия для лицея "Лидер" в Крюковщине, где сумма договора составила 167 миллионов гривен.

К работам незаконно привлекли компанию "Вольт Эйдж Плюс" с признаками фиктивности, которой перечислили 10,86 миллиона гривен за невыполненные задачи. В то же время материалы еще на 323,6 миллиона гривен заказали у структур с уставным капиталом в 1000 гривен, связанных с Владиславом Соколовым.

Кожушко также является подозреваемой по делу НАБУ о закупке дронов с убытками на сумму 254 миллиона гривен, где суд назначил ей залог в размере 6,5 миллиона гривен.

Ранее антикоррупционные органы завершили расследование в рамках другой масштабной операции, фигуранты которой получили миллионные взятки в сфере энергетики.