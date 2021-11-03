Она могла тратить финансы на собственные нужды, которые не связаны с деятельностью фонда и батальона. Речь идет о Наталье Московец – жене бывшего депутата и комбата "Донбасс" Семена Семенченко.

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Семенченко подтвердил подозрение жене

Правоохранители не сообщили имя и фамилию обвиняемой. Однако сам Семенченко на своей фейсбук-странице подтвердил, что это именно Наталья Москавец.

СБУ вручило подозрение моей жене – матери моих 3 детей,

– написал он.

Сама Московец на своей странице отметила, что получила от следователей подозрение в краже. Однако не указала, чего именно касается дело.

По данным следствия, женщина имела доступ к карточному счету фонда. Именно с него она осуществляла расчетные операции и снимала наличные.

Заметьте! Следствие зафиксировало факт присвоения и растраты свыше 150 тысяч гривен. Эти финансы люди жертвовали на нужды и развитие добровольческого батальона.

Женщине объявили о подозрении кражи по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Пока продолжаются следственные действия.

Дело Семена Семенченко: главное