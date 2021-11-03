Она могла тратить финансы на собственные нужды, которые не связаны с деятельностью фонда и батальона. Речь идет о Наталье Московец – жене бывшего депутата и комбата "Донбасс" Семена Семенченко.
К теме Миллионные убытки для государства: полиция разоблачила схему хищения денег "Укрхимтрансаммиака"
Семенченко подтвердил подозрение жене
Правоохранители не сообщили имя и фамилию обвиняемой. Однако сам Семенченко на своей фейсбук-странице подтвердил, что это именно Наталья Москавец.
СБУ вручило подозрение моей жене – матери моих 3 детей,
– написал он.
Сама Московец на своей странице отметила, что получила от следователей подозрение в краже. Однако не указала, чего именно касается дело.
По данным следствия, женщина имела доступ к карточному счету фонда. Именно с него она осуществляла расчетные операции и снимала наличные.
Женщине объявили о подозрении кражи по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Пока продолжаются следственные действия.
Дело Семена Семенченко: главное
- СБУ заявило, что с 2018 года в Киеве и на территории области действовало незаконное вооруженное формирование, которое имело тренировочную базу и целый арсенал. Среди них был и экс-нардеп Семен Семенченко.
- В офисе генпрокурора рассказали, что участники формирования в июле 2019 года совершили теракт. Речь идет о выстреле из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве.
- Семенченко своей вины не признал. В знак протеста он голодал более 60 дней. После этого его перевели в Лукьяновское СИЗО.
- Киевский апелляционный суд 6 октября оставил Семенченко под стражей. Его сторонники планировали акцию протеста.