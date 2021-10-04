По данным следствия, служащие приобрели оборудование для предприятия по ценам, которые были значительно выше рыночных. Все происходило во время проведения публичных закупок.

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Чиновники осуществляли манипуляции с тендерной документацией. В результате государство понесло миллионные убытки.

Справка. За присвоение, растрату или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением предусмотрено заключение на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генпрокурора.

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