По данным следствия, служащие приобрели оборудование для предприятия по ценам, которые были значительно выше рыночных. Все происходило во время проведения публичных закупок.

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Чиновники осуществляли манипуляции с тендерной документацией. В результате государство понесло миллионные убытки.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генпрокурора.

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Хищение денег: последние новости

  • Служба безопасности Украины разоблачила преступную деятельность руководителей 2 коммерческих структур. Они организовали схему присвоения государственных денег, которая нанесла ущерб более чем 3 миллиона гривен.
  • Также СБУ в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.
  • Экс-главе правления "Диамантбанка", который ликвидировали в 2017 году, в августе сообщили о подозрении в растрате 20 миллионов гривен. Мужчина выдавал кредиты под фиктивный залог.