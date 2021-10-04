За даними слідства, службовці придбали обладнання для підприємства за цінами, які були значно вищими за ринкові. Усе відбувалося під час проведення публічних закупівель.
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Посадовці здійснювали маніпуляції із тендерною документацією. Внаслідок цього держава зазнала мільйонних збитків.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора.
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Розкрадання грошей: останні новини
- Служба безпеки Україні викрила злочинну діяльність керівників 2 комерційних структур. Вони організували схему привласнення державних грошей, яка завдала збитків на понад 3 мільйони гривень.
- Також СБУ в Одеській області заблокувала масштабний міжрегіональний "конвертаційний центр". Лише у 2020 році через махінації з податками держава втратила понад 600 мільйонів гривень.
- Ексголові правління "Діамантбанку", який ліквідували у 2017 році, у серпні повідомили про підозру у розтраті 20 мільйонів гривень. Чоловік видавав кредити під фіктивну заставу.