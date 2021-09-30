Їхня корупційна схема діяла одразу у двох областях – Херсонській та Черкаській.

Важливо Корупційна схема в Укрзалізниці: зловмисники нагріли руки на 1,7 мільйона гривень

Як чоловіки відмивали гроші

Слідство встановило, що підрядники уклали з представниками декількох органів місцевого самоврядування договори на реконструкцію доріг у регіонах.

Але комерсанти виконали відповідні роботи не в повному обсязі та з порушенням державних будівельних норм, а одержану "різницю" вивели у тінь. Для цього учасники оборудок вносили недостовірні відомості до звітної документації.

Яке покарання світить зловмисникам

Їхню злочинну діяльність вдалося зупинити під час слідчо-оперативних дій. Зловмисникам вже повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема:

191 про розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

366 про службове підроблення.

Санкції статті передбачають покарання у вигляді:

від 7 до 12 років позбавлення волі;

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

конфіскація майна.



СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг / Фото СБУ



Зловмисникам оголосили про підозру / Фото СБУ