Дарницька окружна прокуратура Києва вручила підозру ексголові правління "Діамантбанку". Посадовцю кваліфікують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

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За версією слідства, колишній голова банку допомагав ухвалювати рішення та видавати кредитні гроші під заставу майнових прав. Хоча згодом виявилося, що вони були фіктивними й не покривали розміру кредитів.

Як діяв підозрюваний

Коли боржник переставав віддавати гроші за кредитним договором, то банк звертався до суду, щоб стягнути з позичальників кредитні гроші та штрафи. Попри позитивне рішення суду, "Діамантбанк" відмовився його виконувати й за сприяння голови правління вирішував, що кредит є безнадійним.

Через такі дії банку, боржники не повертали гроші банку та не сплачували штрафи за прострочені виплати. Загалом "Діамантбанку" не повернули понад 20 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі обирають підозрюваному запобіжний захід.