Хищение гуманитарки на Буковине: в ОВА отвергают обвинения

1 июня 2022 , 18:17
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Источник:

Черновицкая ОВА

Чиновника Черновицкой областной военной администрации СБУ разоблачила на махинациях с гуманитарной помощью. В ОВА обвинения отвергают.

На преступлении разоблачили заместителя председателя Черновицкой ОВА. По данным СБУ, чиновник позволял использовать автомобили скорой медицинской помощи в коммерческих целях. А этот транспорт был передан Украине из Италии как гуманитарную поддержку.

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Безосновательные "спекуляции" и "манипуляции"

По этому поводу глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук на брифинге рассказал, что думает о таких обвинениях его коллеги. Он назвал их "чрезвычайно спекулятивными и манипулятивными", а также "безосновательными и недоказанными в суде".

Хочу сказать, что обвинения в сторону ОВА в части причастности к отдельным должностным лицам сотрудников ОВА к вероятному хищению гуманитарной помощи чрезвычайно спекулятивны, манипулятивны, безосновательны и не доказаны в суде. Из-за этого есть большой репутационный ущерб, потери не только для ОВА, а в целом для общества и Украины,
– сказал Осачук.

По его словам, такие резонансные громкие заявления затрагивают репутацию облгосадминистрации.

В чем обвиняют чиновника

  • Как известно, с начала войны Украина получает много помощи из-за границы. В Черновицкой ОВА, например, именно заместитель председателя отвечал за распределение скорых из Италии. Он определил одно из областных медицинских учреждений, как получившего часть этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.
  • Руководитель больницы уже переоформил 5 полученных скорых на подконтрольную общественную благотворительную организацию. Конечно же, он сам является ее основателем и собственником. Предоставляет больным платные транспортные услуги. Это значит, что автомобили должны были использовать для нужд украинцев во время войны. В то же время – на них зарабатывали деньги и должны были использовать не по назначению.
  • При этом Черновицкая областная прокуратура уже сообщила злоумышленнику о подозрении. Статья о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц. Говорится, что растрата произведена в особо крупных размерах в условиях военного положения.

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Автор: Оксана Княжик