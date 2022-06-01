Хищение гуманитарки на Буковине: в ОВА отвергают обвинения

Чиновника Черновицкой областной военной администрации СБУ разоблачила на махинациях с гуманитарной помощью. В ОВА обвинения отвергают.

На преступлении разоблачили заместителя председателя Черновицкой ОВА. По данным СБУ, чиновник позволял использовать автомобили скорой медицинской помощи в коммерческих целях. А этот транспорт был передан Украине из Италии как гуманитарную поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Бывшего заместителя председателя Волынской ОВА подозревают в помощи уклоняющимся пересекать границу

Безосновательные "спекуляции" и "манипуляции"

По этому поводу глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук на брифинге рассказал, что думает о таких обвинениях его коллеги. Он назвал их "чрезвычайно спекулятивными и манипулятивными", а также "безосновательными и недоказанными в суде".

Хочу сказать, что обвинения в сторону ОВА в части причастности к отдельным должностным лицам сотрудников ОВА к вероятному хищению гуманитарной помощи чрезвычайно спекулятивны, манипулятивны, безосновательны и не доказаны в суде. Из-за этого есть большой репутационный ущерб, потери не только для ОВА, а в целом для общества и Украины,

– сказал Осачук.

По его словам, такие резонансные громкие заявления затрагивают репутацию облгосадминистрации.

В чем обвиняют чиновника

Как известно, с начала войны Украина получает много помощи из-за границы. В Черновицкой ОВА, например, именно заместитель председателя отвечал за распределение скорых из Италии. Он определил одно из областных медицинских учреждений, как получившего часть этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

Руководитель больницы уже переоформил 5 полученных скорых на подконтрольную общественную благотворительную организацию. Конечно же, он сам является ее основателем и собственником. Предоставляет больным платные транспортные услуги. Это значит, что автомобили должны были использовать для нужд украинцев во время войны. В то же время – на них зарабатывали деньги и должны были использовать не по назначению.

При этом Черновицкая областная прокуратура уже сообщила злоумышленнику о подозрении. Статья о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц. Говорится, что растрата произведена в особо крупных размерах в условиях военного положения.

СБУ уже ликвидировала массовую схему краж помощи для ВСУ: смотрите видео