Следствие установило, что к хищению средств причастны служащие Министерства обороны, воинских частей, ТЦК и СП, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий во многих регионах Украины.

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Разоблачены почти 30 должностных лиц

В общем 28 человек получили подозрения. Среди них – начальник одного из управлений Министерства обороны Украины, начальник ТЦК и СП в Донецкой области, более 7 сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях, 5 служащих городских советов на Полтавщине и Днепропетровщине, а также представители коммерческих структур.

Известно, что начальнику Главного управления Минобороны, в частности, инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Зная о наличии госконтракта, он заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следственные действия по уголовным производствам продолжаются.

Разоблачение расхитителей бюджета / Фото Офис генпрокурора