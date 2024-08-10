Слідство встановило, що до розкрадання коштів причетні службовці Міністерства оборони, військових частин, ТЦК та СП, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах України.

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Викрито майже 30 посадовців

Загалом 28 осіб отримали підозри. Серед них – начальник одного із управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, більше 7 співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, 5 службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур.

Відомо, що начальнику Головного управління Міноборони, зокрема, інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Знаючи про наявність держконтракту, він уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.

Викриття розкрадачів бюджету / Фото Офіс генпрокурора