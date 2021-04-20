Хищение 37 миллионов при обустройстве полигона "Широкий лан": дело направили в суд
В суд направили обвинительное заключение по обвинению экс-чиновников Вооруженных сил Украины и 2 представителей частного общества в растрате более 37 миллионов гривен. Хищение совершили во время обустройства военного полигона "Широкий лан".
Источник:НАБУ
В Агентстве сообщили, что 20 апреля 2021 года прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении 5 фигурантов этого дела.
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Им инкриминируют злоупотребления на более чем 37 миллионов гривен при обустройстве военного полигона "Широкий лан" (Николаевская область),
– говорится в сообщении.
Среди обвиняемых в хищении денег
- начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в составе Минобороны Олег Галушко;
- начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ Сергей Чагарный;
- начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;
- бенефициар ООО;
- директор ООО.
Что известно о хищении при обустройстве полигона
- Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями компании так обустраивали полевой лагерь "Широкий лан", что компания получила 37 миллионов гривен за работы, которые фактически не выполнила.
- Сумму нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтвердило заключение Государственной аудиторской службы и экспертизы.
- 30 июля 2020 года детективы НАБУ разоблачили 5 фигурантов дела, им сообщили о подозрении.
- Расследование НАБУ и САП осуществляли в течение года – с декабря 2019 по ноябрь 2020 года. Уголовное производство передали в НАБУ по подследственности из Государственного бюро расследований.
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