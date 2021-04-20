В суд направили обвинительное заключение по обвинению экс-чиновников Вооруженных сил Украины и 2 представителей частного общества в растрате более 37 миллионов гривен. Хищение совершили во время обустройства военного полигона "Широкий лан".

В Агентстве сообщили, что 20 апреля 2021 года прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении 5 фигурантов этого дела.

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Им инкриминируют злоупотребления на более чем 37 миллионов гривен при обустройстве военного полигона "Широкий лан" (Николаевская область),

– говорится в сообщении.

Среди обвиняемых в хищении денег

начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в составе Минобороны Олег Галушко;

начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ Сергей Чагарный;

начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;

бенефициар ООО;

директор ООО.

Что известно о хищении при обустройстве полигона