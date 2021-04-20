Розкрадання 37 мільйонів при облаштуванні полігону "Широкий лан": справу скерували до суду
До суду скерували обвинувальний акт про обвинувачення експосадовців Збройних сил України та 2 представників приватного товариства у розтраті понад 37 мільйонів гривень. Розкрадання здійснили під час облаштування військового полігону "Широкий лан".
Джерело:НАБУ
В Агентстві повідомили, що 20 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт щодо 5 фігурантів цієї справи.
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Їм інкримінують зловживання на понад 37 мільйонів гривень під час облаштування військового полігону "Широкий лан" (Миколаївська область),
– йдеться у повідомленні.
Серед обвинувачених у розкраданні грошей
- начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ у складі Міноборони Олег Галушко;
- начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного КЕУ ЗСУ Сергій Чагарний;
- начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ;
- бенефіціар ТОВ;
- директор ТОВ.
Що відомо про розкрадання при облаштуванні полігону
- Слідство встановило, що посадовці Міноборони у змові з представниками компанії так облаштовували польовий табір "Широкий лан", що компанія отримала 37 мільйонів гривень за роботи, які фактично не виконала.
- Суму завданих державі збитків внаслідок незаконної переплати підтвердив висновок Державної аудиторської служби та експертизи.
- 30 липня 2020 року детективи НАБУ викрили 5 фігурантів справи, їм повідомили про підозру.
- Розслідування НАБУ і САП здійснювали впродовж року — з грудня 2019 по листопад 2020 року. Кримінальне провадження передали до НАБУ за підслідністю з Державного бюро розслідувань.
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