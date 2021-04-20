До суду скерували обвинувальний акт про обвинувачення експосадовців Збройних сил України та 2 представників приватного товариства у розтраті понад 37 мільйонів гривень. Розкрадання здійснили під час облаштування військового полігону "Широкий лан".

В Агентстві повідомили, що 20 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт щодо 5 фігурантів цієї справи. Читайте також Злочинний бізнес у Нацполіції: експосадовець привласнив мільйон гривень Їм інкримінують зловживання на понад 37 мільйонів гривень під час облаштування військового полігону "Широкий лан" (Миколаївська область),

– йдеться у повідомленні. Серед обвинувачених у розкраданні грошей начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ у складі Міноборони Олег Галушко;

начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного КЕУ ЗСУ Сергій Чагарний;

начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ;

бенефіціар ТОВ;

директор ТОВ. Що відомо про розкрадання при облаштуванні полігону Слідство встановило, що посадовці Міноборони у змові з представниками компанії так облаштовували польовий табір "Широкий лан", що компанія отримала 37 мільйонів гривень за роботи, які фактично не виконала.

Суму завданих державі збитків внаслідок незаконної переплати підтвердив висновок Державної аудиторської служби та експертизи.

30 липня 2020 року детективи НАБУ викрили 5 фігурантів справи, їм повідомили про підозру.

Розслідування НАБУ і САП здійснювали впродовж року — з грудня 2019 по листопад 2020 року. Кримінальне провадження передали до НАБУ за підслідністю з Державного бюро розслідувань.