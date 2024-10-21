В конце концов вертолет упал на землю и, вероятно, вызвал пожар. Об этом сообщает издание Houston Chronicle.

К теме Возле Аляски чуть не столкнулись российский Су-35 и F-16 США: опасный момент попал на видео

Что известно о катастрофе с вертолетом в Техасе

Катастрофа с вертолетом в Хьюстоне произошла около 19:54 вблизи улиц Энгельке и Эннис, возле навигационного бульвара. Очевидцы говорили, что вертолет после врезания в радиовышку превратился в огненный шар. По данным Федеральной комиссии по связи, высота башни была около 305 метров.

Пока неизвестно, есть ли в результате этой катастрофы раненые или погибшие. Ожидается, что официальные лица, включая мэра Джона Витмайра, расскажут больше о расследовании аварии на пресс-конференции позже.

В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку / Фото Houston Chronicle

Марко Перес видел аварию во время концерта под открытым небом в соседней церкви Богоматери Гваделупской. По его словам, посетители концерта ахнули, услышав треск металла.

Мы видели этот яркий свет, который летел в церковь. Этот свет превратился в оранжево-красный огненный шар. Группа, игравшая концерт, остановилась, потому что все кричали,

– сказал он.

Он и его внук подошли к обломкам вертолета после того, как пожарные потушили большую часть огня. Марко Перес увидел кучу металла на месте, где стояла башня.

Согласно аэрофотоснимкам местности, радиовышка была окружена травяным полем, которое расположено рядом с разбросанными промышленными объектами и некоторыми домами.

На первых фотографиях с места аварии было видно пламя. Городские власти заявили, что повреждения были только на башне.

Последствия после катастрофы с вертолетом в Техасе / Фото из аккаунта @SLCScanner в соцсети Х

Сам момент атаки также был зафиксирован на видео. На кадрах видно, как огненный шар врезается в объект, после чего происходит возгорание.

Момент попадания вертолета в радиовышку в США / Видео с аккаунта @SLCScanner в соцсети Х

Также известно, что Федеральное авиационное управление было сообщено о катастрофе, о чем сказали местные чиновники.