Зрештою вертоліт впав на землю та, ймовірно, спричинив пожежу. Про це повідомляє видання Houston Chronicle.

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Що відомо про катастрофу з гелікоптером у Техасі

Катастрофа з гелікоптером у Х'юстоні сталася близько 19:54 поблизу вулиць Енгельке та Енніс, біля навігаційного бульвару. Очевидці казали, що гелікоптер після врізання у радіовежу перетворився у вогняну кулю. За даними Федеральної комісії зі зв'язку, висота вежі була близько 305 метрів.

Наразі невідомо, чи є внаслідок цієї катастрофи поранені або загиблі. Очікується, що офіційні особи, включно з мером Джоном Вітмайром, розкажуть більше про розслідування аварії на пресконференції пізніше.

У Х'юстоні гелікоптер врізався у радіовежу / Фото Houston Chronicle

Марко Перес бачив аварію під час концерту просто неба у сусідній церкві Богоматері Гваделупської. За його словами, відвідувачі концерту ахнули, почувши тріск металу.

Ми бачили це яскраве світло, яке летіло до церкви. Це світло перетворилося на оранжево-червону вогненну кулю. Гурт, що грав концерт, зупинився, тому що всі кричали,

– сказав він.

Він і його онук підійшли до уламків гелікоптера після того, як пожежники загасили більшу частину вогню. Марко Перес побачив купу металу на місці, де стояла вежа.

Згідно з аерофотознімками місцевості, радіовежа була оточена трав'яним полем, яке розташоване поруч з розкидними промисловими об'єктами та деякими будинками.

На перших фотографіях з місця аварії було видно полум'я. Міська влада заявила, що пошкодження було лише на вежі.

Наслідки після катастрофи з вертольотом у Техасі / Фото з акаунту @SLCScanner у соцмережі Х

Сам момент атаки також був зафіксований на відео. На кадрах видно, як вогняна куля врізається в об'єкт, після чого стається займання.

Момент влучання гелікоптера у радіовежу у США / Відео з акаунту @SLCScanner у соцмережі Х

Також відомо, що Федеральне авіаційне управління було повідомлено про катастрофу, про що сказали місцеві чиновники.