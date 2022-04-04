Ребят со Змеиного держат в палатках, не кормят, раздевают, – Денисова об издевательствах россиян

Украинских военнопленных со Змеиного оккупанты удерживают в подвалах и в палаточных городках при температуре -20 градусов.

Издевательство оккупантов над военнопленными

Оккупанты не дают им еду и издеваются над пленными. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает 24 канал.

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Во время последнего освобождения из вражеского плена граждан Украины наши военные рассказали о том, как негуманно обращались с ними россияне.

Их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: били прикладами, стреляли у уха, запугивали,

– отметила Денисова.

Кроме того, якобы во время того, как оккупанты "организовали доставку пленных домой", их вывезли в неизвестном направлении.

Относились как к заключенным и спускали собак

Ребят поселили в палаточном городке при температуре в минус 20 градусов. Как подчеркнула Денисова, поэтому у многих ребят отморожение конечностей. Иногда по несколько дней их морили голодом.

"К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", – рассказала ужасные подробности она.

Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что часть моряков и пограничников, защищавших остров Змеиный от российских военных, погибла, часть попала в плен и их освободили по обмену.

Обмудсмен подчеркнула, что такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В этой статье отмечается гуманное обращение с военнопленными. Кроме того, военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.

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