Знущання окупантів з військовополонених

Окупанти не дають їм їжі та знущаються з полонених. Про це розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова, передає 24 канал.

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Під час останнього звільнення з ворожого полону громадян України наші військові розповіли про те, як негуманно з ними поводились росіяни.

Їх тримали у полі, в ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували,

– зазначила Денісова.

Крім цього, нібито під час того, як окупанти "організували доставку полонених додому", їх вивезли у невідомому напрямку.

Ставились як до в'язнів та спускали собак

Хлопців поселили у наметовому містечку з температурою у мінус 20 градусів. Як наголосила Денісова, через це у багатьох хлопців відмороження кінцівок. Подекуди по декілька днів їх морили голодом.

"До них ставилися як до в'язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", – розповіла жаливі подробиці вона.

Довідка. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що частина моряків та прикордонників, які захищали острів Зміїний від російських військових, загинула, частина потрапила полон і їх звільнили через обмін.

Росія грубо порушує Женевську конвенцію

Обмудсменка наголосила, що такі дії з боку Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Увага! У цій статті наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Крім того, військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Тож вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

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