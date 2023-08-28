Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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"Хлопок" в Курске
Роман Свитан отметил, что, согласно имеющейся информации, это работа СБУ. Несколько десятков дронов, которыми они управляли, нанесли серьезные повреждения 4 Су-30, 1 МИГ-29, а также ЗРК С-300 и "Панцирь". Кроме того, некоторые дроны дошли до систем РЭБ.
Контрразведка СБУ выполнила отлично боевую задачу. Приблизительно такого же уровня, как своим "Sea Baby",
– подчеркнул военный эксперт.
Спецслужба развивается, выполняет боевые задачи. Ведь удар по носителям ракет приводит к уменьшению количества ракетных атак.
Разбита российская колонна в Каховке
Вооруженные силы Украины разгромили колонну российских оккупантов в районе Каховки на оккупированной части Херсонщины.
Роман Свитан объяснил, что у россиян в последнее время идет постоянное передвижение, то есть перебрасывание сил и средств. Ведь у них одновременно возникло очень много проблем в районе того же Работино, то есть на Запорожском направлении. А также после высадки десанта ГУР МО в Крыму – соответственно, еще и это направление.
"То есть у них идет постоянное "латание дыр" и соответствующее перебрасывание сил и средств. А здесь уже работает наша разведка", – добавил Свитан.
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Россияне перебрасывают элитные подразделения из Кременной
По словам военного эксперта, у россиян подразделение уже считается "элитным", если нет "сидевших".
На самом деле, все элитные подразделения были уничтожены украинскими войсками в прошлом году. А те, кого они сейчас набирают, считаются "элитными", если имеют хотя бы береты этих подразделений.
Свитан объяснил, что сейчас для экстренного перебрасывания используют части Воздушно-десантных войск, ведь они наиболее мобильны. Тем более, что они укомплектованы легкой броней, поэтому их и легко перебросить, и легко управлять.
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