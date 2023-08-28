Все, что известно о ночной ракетной атаке оккупантов на Полтавскую область – передает 24 Канал.

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В результате атаки погибшие и раненые

28 августа россияне атаковали маслозавод, расположенный в поселке Гоголеве, Миргородского района Полтавской области. Ракетный удар вызвал возгорание. Известно, что в то время на масленицы находились люди – они работали в ночную смену.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате вражеской атаки на маслозавод в Полтавской области погибли 3 работника предприятия. Пятеро человек получили травмы разных степенью тяжести. Также известно об одном без вести пропавшем. Все пострадавшие в результате атаки работали на масличном заводе.

Россияне нанесли удар по маслозаводу / Игорь Клименко

Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что в результате удара полностью разрушен производственный цех.

Большая потеря для всех нас. Сочувствуем родным и близким погибших. Враг обязательно будет наказан,

– написал Лунин.

Известно, что пожар удалось ликвидировать. Правоохранители документируют последствия катастрофы.