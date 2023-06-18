В последнее время украинские защитники попадают в штабы с управленцами оккупационной армией, так враг теряет руководство и утопает в беспорядке. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Одной из самых больших проблем россиян всегда было то, что без отлаженной системы управления они фактически не боеспособны.

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Врага не стоит недооценивать, поэтому вообще Коваленко подчеркнул, что отлаженные системы управления россиян работают неплохо. Но когда начинается систематическое уничтожение их командных пунктов, пунктов управления, штабов, то раздор и непонимание внутри подразделений начинает увеличиваться с геометрической прогрессией.

Особенно это ощущается в передовых подразделениях при активизации на передней линии боевых действий.

В связи с активизацией наступательных действий ВСУ россиянам постоянно нужно обеспечивать управление подразделениями, находящимися на первой линии обороны, но не забывать и о других рубежах и тыловой части.

Так уничтожение командных пунктов напрямую влияет на боеспособность оккупационной армии, ведь и так она не в лучшей ситуации благодаря мощным атакам ВСУ.

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