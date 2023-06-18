Останнім часом українські захисники прицільно влучають у штаби з управлінцями окупаційною армією, так ворог втрачає керівництво та потопає в безладі. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

До теми Дуже важливий логістичний об'єкт, – Коваленко про потужні вибухи біля Генічеська

Однією з найбільших проблем росіян завжди було те, що без налагодженої системи управління вони фактично не боєздатні.

Ворог "сипеться" без командування

Ворога не варто недооцінювати, тому загалом Коваленко підкреслив, що налагоджені системи управління росіян працюють непогано. Але коли розпочинається систематичне знищення їхніх командних пунктів, пунктів управління, штабів, то розбрат і нерозуміння всередині підрозділів починає збільшуватися з геометричною прогресією.

Особливо це відчувається в передових підрозділах під час активізації на передній лінії бойових дій.

В зв'язку з активізацією наступальних дій ЗСУ наразі росіянам постійно потрібно забезпечувати управління підрозділами, які перебувають на першій лінії оборони, але не забувати й про інші рубежі і тилову частину.

Так знищення командних пунктів напряму впливають на боєздатність окупаційної армії, адже і так вона не в найкращій ситуації завдяки потужним атакам ЗСУ.

У росіян чергова "бавовна": дивитись відео

Бавовна все частіше накриває ворога