В россии продолжается сезон "хлопка". Прекрасный "урожай" собирает Белгород, расположенный недалеко от границы с Украиной.

Местные телеграмм-каналы уже пишут о работе ПВО. Над городом виден дым, сообщает 24 канал.

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Во всем виноваты ВСУ

Местные жители Белгорода говорят, что слышали не менее 5 взрывов.

Ранее губернатор вячеслав гладков сообщал, что ВСУ обстреливают село Червоный Хутор в Белгородском районе региона. Там якобы пострадала одна женщина и разрушены три дома. От ВСУ официальных подтверждений не было.

Хлопок над Белгородом: смотрите видео

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"Хлопок" в Валуйках

В поселке Белгородской области был пожар на электроподстанции, повреждены здания и автомобили. Аналитики ISW предполагали, что атака, в которой россияне обвиняют ВСУ, поразила базу российской 3-й мотострелковой дивизии к северу от Валуйков. Российские источники опубликовали изображение ракеты "Точка-У", которая якобы попала в Валуйки, но фото без геолокации.

Специалисты проанализировали, что Валуйки расположены на важной линии российской железной дороги, ведущей к северной части Луганской области. Украинские силы перерезали российские наземные линии связи через Харьковскую область. Вероятно, российские силы перенаправили логистику с больших баз и пунктов концентрации вокруг города Белгород через железнодорожную линию Валуйки.

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