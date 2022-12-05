Губернатор Саратовской области успокаивает россиян из-за хлопка на "Энгельсе": ему не верят

На аэродроме "Энгельс" в Саратовской области прогремели мощные взрывы. Местные власти начали успокаивать россиян.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на взрывы в Энгельсе. Местные власти же уверяют, что в России ничего не произошло и паниковать россиянам не стоит, пишет 24 канал.

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Россияне начинают о чем-то догадываться

Бусаргин заявил, что "никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло". Он добавил, что "ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал".

Однако отметим, что именно в Энгельсе базируется вражеская авиация, которая наносит массированные ракетные удары по Украине. "Энгельс-2" – одна из важнейших подобных баз в России. Местные власти не упомянули о военном объекте, лишь сообщили о гражданской инфраструктуре.

Россияне же не верят Бусаргину. Они пишут, что сами слышали мощные взрывы вблизи базы. Также некоторые отмечают, что мощные звуки взрыва слышала половина Саратовской области. Как россияне реагируют на очередной "хлопок": смотрите фото

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