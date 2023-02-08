Об особенностях такого и подобных беспилотников рассказал 24 Каналу спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако он отметил, что как официальный представитель воздушных сил не может комментировать произошедшее на территории страны-агрессора.

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Беспилотники использовали в роли мишеней

По его словам, ТУ-141 "Стриж" и ТУ-143 "Рейс" – беспилотники советского образца, находящиеся на вооружении в Воздушных силах Украины.

Их использовали в частности в роли мишеней на полигонах для того, чтобы тренировать подразделения наших воздушных сил,

– подчеркнул он.

Спикер объяснил, что такие тренировки обычно проходили осенью – это связано с экологическими вопросами. У нас был полигон "Чауда" в Крыму, но после оккупации полуострова тренировки перенесли на полигон "Ягорлык" в Херсонской области.

"Туда из Одесской области запускали эти беспилотники, и наши зенитчики из комплексов С-300, БУК М-1, С-125 тренировались их сбивать как реальную мишень. Кроме того, тренировались их сбивать и авиационные подразделения. Несколько истребителей принимали в этом участие ", – рассказал Игнат.

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Благодаря тренировкам теперь сбиваем крылатые ракеты

Он отметил, что беспилотник "Рейс" – это копия крылатой ракеты "Калибр", которая тоже запускается с кораблей, летит над морем и пытается атаковать цели на суше.

Это были лучшие моменты практического применения ЗРК, когда все имитируется как в реальном времени. Благодаря таким тренировкам наше ПВО эти беспилотники сбивало стопроцентно. Есть определенные натренированные боевые обслуги зенитно-ракетных комплексов, которые уже делают это на практике,

– подчеркнул он.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что крылатая ракета – это более трудная цель, чем такой беспилотник. Она имеет несколько меньшую отражающую поверхность, в нее заложены более крупные технологии.

"Но благодаря этим тренировкам, вы видите как эффективно сегодня сбиваются крылатые ракеты. И не только советским оружием, но и тем, что нам предоставляют партнеры", – отметил он.

Юрий Игнат также добавил, что накануне Главнокомандующим и Министром обороны была отмечена работа наших зенитчиков, сбивших именно на Киевщине много воздушных целей с помощью западного вооружения.

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