Про особливості такого і подібних безпілотників розповів 24 Каналу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Проте він зазначив, що як офіційний представник повітряних сил не може коментувати те, що відбулося на території країни-агресорки.

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Безпілотники використовували в ролі мішеней

За його словами, ТУ-141 "Стриж" та ТУ-143 "Рейс" – безпілотники радянського зразка, які є на озброєнні в Повітряних силах України.

Їх використовували зокрема в ролі мішеней на полігонах для того, щоб тренувати підрозділи наших повітряних сил,

– підкреслив він.

Речник пояснив, що такі тренування зазвичай проходили восени – це пов'язано з екологічними питаннями. Ми мали полігон "Чауда" в Криму, але після окупації півострова тренування перенесли на полігон "Ягорлик" в Херсонській області.

"Туди з Одеської області запускали ці безпілотники, і наші зенітники з комплексів С-300, БУК М-1, С-125 тренувалися їх збивати, як реальну мішень. Крім того, тренувались їх збивати і авіаційні підрозділи. Кілька винищувачів брали у цьому участь", – розповів Ігнат.

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Завдяки тренуванням тепер збиваємо крилаті ракети

Він зауважив, що безпілотник "Рейс" – це копія крилатої ракети "Калібр", яка теж запускається з кораблів, летить над морем і намагається атакувати цілі на суходолі.

Це були найкращі моменти практичного застосування ЗРК, коли все імітується, як в реальному часі. Завдяки таким тренуванням наше ППО ці безпілотники збивало стовідсотково. Маємо певні натреновані бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів, які вже роблять це на практиці,

– наголосив він.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ відзначив, що крилата ракета – це важча ціль, ніж такий безпілотник. Вона має дещо меншу відбиваючу поверхню, більші технології закладені.

"Але завдяки цим тренуванням, ви бачите як ефективно сьогодні збиваються крилаті ракети. І не лише радянською зброєю, а і тою, що нам надають партнери", – зазначив він.

Юрій Ігнат також додав, що напередодні Головнокомандувачем і Міністром оборони було відзначено роботу наших зенітників , які збили саме на Київщині багато повітряних цілей за допомогою західного озброєння.

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